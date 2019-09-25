В Азербайджане создается новый сайт прогнозов погоды

25 сентября 2019 19:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана (МЭПР) разработало новый сайт оперативной информации о погоде. Об этом в среду сообщила Trend директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева

Она сообщила, что информация о погоде интересует, практически, всех.

«В современный период люди вносят определенные поправки в планы, в зависимости от прогноза погоды. Одним из средств оперативной подачи населению информации о погоде являются интернет-сайты и социальные сети. На сайтах можно встретить прогнозы, данные различных иностранных источников. В таком разнообразии информации населению порой трудно сориентироваться, какой из представленных прогнозов следует считать более точным, какой менее достоверный, и на каком официальная информация. В различных источниках, порой, для одной и той же местности и дня можно встретить различные прогнозы, что, путая, вызывает недоумение. Созданный министерством экологии и природных ресурсов сайт meteo.az позволит населению республики и людям, планирующим поездку в нашу страну получать более достоверную информацию об ожидаемых погодных условиях, которая составляется с учетом местных особенностей.

На нашем сайте можно будет получить информацию о фактической погоде, недельном прогнозе погоды в Баку, ознакомиться с метеосводкой по отдельным регионам. Сведения об ожидаемых неблагоприятных и опасных явлениях природы, будут представлены и в текстовом формате и цветовой шкалой, как это принято во многих странах.

На основе многолетних метеоданных, охватывающих более чем 100- летний период наблюдений, будет предоставлена информация и об рекордных значения (абсолютный максимум и минимум температуры для конкретного дня)», - сказала Тагиева.

Она сообщила, что в соответствии с различными интересами пользователей сайта, здесь можно будет найти агрометеорологические обзоры для фермеров, медико-метеорологические прогнозы и предупреждения метеочувствительным людям, метеосводку по автодорогам страны, в тёплый период года - метеоинформацию по пляжам, в холодный - об условиях погоды на зимних курортах.

По словам представителя министерства, другой особенностью сайта является то, что для людей с проблемами со зрением предоставляются голосовые прогнозы.

«Наряду с этим будут освещаться процессы, происшествия на тему погоды и климата. По причине того, что нашей целью является обеспечение интереса населения в сфере прогноза погоды, их пожелания о предоставляемой метеоинформации будут приниматься во внимание», - подытожила директор департамента.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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