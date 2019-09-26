Зарплата лиц, работающих в Баку, выросла на 3,7%

26 сентября 2019 09:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По предварительной информации за январь-июль 2019 года, номинальная заработная плата работников в Баку выросла на 3,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив 819,4 маната, сообщает в четверг Trend.

Самая высокая среднемесячная зарплата у работников предприятий и организаций сфер промышленности, финансов, страхования, лиц, занимающихся профессиональной, научной и технической деятельностью, в сферах информации и связи, строительства.

Самая низкая зарплата у лиц, работающих на предприятиях и в организациях здравоохранения, социальных услуг, сельского хозяйства, занимающихся операциями по недвижимости, в сферах образования, отдыха, развлечения и искусства.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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