В Сабаильском районе Баку продолжается реконструкция улиц (ФОТО)

26 сентября 2019 10:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На улице Гюльбалы Алиева в Сабаильском районе Баку проводятся работы по реконструкции и обновлению дорожной инфраструктуры, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Улица протяженностью 8,6 километра, является одной из главных улиц, которой пользуется население столицы, проживающее на этой территории.

Улица давно не ремонтировалась, и ее дорожное покрытие и другая инфраструктура находилась в непригодном состоянии.

В рамках проводимых работ уже построены пешеходные тротуары протяженностью 1,8 километра, создана новая система освещения.

На последней стадии проекта будут установлены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка и пешеходная «зебра».

Для своевременного завершения работ на территорию привлечено необходимое количество живой силы и техники.

До этого ремонтные работы были проведены на улице Эльчина Азизова на «20-м участке» в Сабаильском районе, которая также относится к одной из наиболее часто используемых населением дорог. Протяженность данной дороги один километр, ширина шесть метров.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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  • В Сабаильском районе Баку продолжается реконструкция улиц (ФОТО)
  • В Сабаильском районе Баку продолжается реконструкция улиц (ФОТО)
  • В Сабаильском районе Баку продолжается реконструкция улиц (ФОТО)
  • В Сабаильском районе Баку продолжается реконструкция улиц (ФОТО)
  • В Сабаильском районе Баку продолжается реконструкция улиц (ФОТО)
  • В Сабаильском районе Баку продолжается реконструкция улиц (ФОТО)
  • В Сабаильском районе Баку продолжается реконструкция улиц (ФОТО)
  • В Сабаильском районе Баку продолжается реконструкция улиц (ФОТО)
  • В Сабаильском районе Баку продолжается реконструкция улиц (ФОТО)
  • В Сабаильском районе Баку продолжается реконструкция улиц (ФОТО)
  • В Сабаильском районе Баку продолжается реконструкция улиц (ФОТО)
  • В Сабаильском районе Баку продолжается реконструкция улиц (ФОТО)
  • В Сабаильском районе Баку продолжается реконструкция улиц (ФОТО)
  • В Сабаильском районе Баку продолжается реконструкция улиц (ФОТО)
  • В Сабаильском районе Баку продолжается реконструкция улиц (ФОТО)
  • В Сабаильском районе Баку продолжается реконструкция улиц (ФОТО)
  • В Сабаильском районе Баку продолжается реконструкция улиц (ФОТО)
  • В Сабаильском районе Баку продолжается реконструкция улиц (ФОТО)
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