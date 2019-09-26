В Центре Гейдара Алиева открылась персональная выставка народного художника Фархада Халилова (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3)

26 сентября 2019 12:25 (UTC+04:00)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:28)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева открылась персональная выставка народного художника Фархада Халилова "Yenidən Bakıda" («Снова в Баку»).

Выступая до ее открытия, народный художник Фархад Халилов выразил признательность Фонду Гейдара Алиева за демонстрацию его выставки в столь великолепном Центре. Он подчеркнул, что это вторая его персональная выставка в Баку. Первая выставка была организована десять лет назад: «В России открылись 11 моих персональных выставок. Организовать выставку в столь великолепном Центре требует большой ответственности, потому что это один из крупнейших, современных культурных центров в мире, чему я очень рад. На выставке представлены работы, написанные мною в детские годы, в молодости и в современный период. Здесь также демонстрируется моя работа, посвященная Ходжалинской трагедии. Я долгое время работал над этой темой. Мне хотелось донести с ее помощью до мира информацию о зверствах армян. Верю, что выставка вызовет большой интерес посетителей».

Специалист по современному искусству, художественный руководитель Государственного центра современного искусства, профессор российской Высшей школы экономики Леонид Александрович Бажанов отметил, что эта выставка больше должна заинтересовать молодежь: «Потому что мастера последних 50 лет остались вне внимания молодых художников. Невыставление их произведений приводит к тому, что мы теряем многие образцы художественного творчества. Рад развернутой организации этой выставки. С творчеством художника ознакомится множество посетителей. Это художник мирового масштаба. Наши студенты проявляют большой интерес к его творчеству, и изучают его работы».

Сказав, что о художнике могут рассказать только его произведения, народный артист СССР, режиссер, художественный руководитель Государственного академического театра имени Шота Руставели в Тбилиси Роберт Робертович Стуруа довел до внимания, что выставки народного художника успешно проходят во многих странах мира.

Затем состоялось ознакомление с выставкой.

Отметим, что на выставке экспонируется около 60 произведений художника. В работах мастера, трепетно относящегося к природе Абшерона, с особой любовью и нежностью отображены пейзажи Бузовны, Мардакана, Галы.

В представленном на выставке цикле работ "Görüş" («Встреча»), "Xatirə" («Память»), "Torpağın naxışları" («Узоры земли»), "Gözlənilməz baxış" («Неожиданный взгляд») ощущается единство земли, моря и неба.

Выставка продолжится до 25 октября.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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