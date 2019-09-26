Бактрансагентство: Услугами Транспортного обменного центра «Кёроглу» будет пользоваться порядка 270 тысяч человек

БАКУ /Trend/ - Транспортный обменный центр «Кёроглу» в Баку был реконструирован, здесь создана современная транспортная инфраструктура.

В Центре построен автобусный терминал, состоящий из четырех платформ, сказал пресс-секретарь БТА Маис Агаев, сообщает в четверг Trend.

«На платформах имеются 10 залов ожидания, оснащенных современными информационными технологиями, системой вентиляции. Залы ожидания оформлены с использованием письменной и графической информации, отражающей успехи Азербайджана в области науки, литературы, культуры, искусства, истории, спорта, его ценности. В каждом зале также имеются полки с книгами. Наряду с залами ожидания, в Центре имеются диспетчерский и медицинский пункты, комната матери и ребенка, санузлы», - сказал Агаев.

Пресс-секретарь отметил, что одной из основных особенностей Центра является расположенный на территории парк отдыха: «Здесь посажены деревья с учетом местных климатических условий. В парке созданы все условия для отдыха граждан. Одна из наиболее важных особенностей Центра – обеспечение удобного доступа для лиц с ограниченными физическими возможностями. Вдоль направлений движения созданы специальные тактильные полосы. На входе на платформы сооружены пандусы».

Агаев добавил, что в течение дня услугами Центра, в котором задействованы около 430 автобусов, курсирующих по 30 регулярным маршрутным линиям, соединяющим прилегающие села и поселки с центром города, будут пользоваться около 270 тысяч человек.

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