Транспортный обменный центр «Кёроглу» в Баку будет введен в строй в течение недели

26 сентября 2019 12:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Транспортный обменный центр «Кёроглу» в Баку будет введен в эксплуатацию в течение ближайшей недели.

Об этом сказал пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, сообщает в четверг Trend.

Пресс-секретарь отметил, что в ближайшие дни водители автобусов осуществят тестовые заезды. Агаев также добавил, что в ближайшее время будет построен специальный крытый коридор от станции метро «Кёроглу» до Центра, поскольку это достаточно большое расстояние, и пассажирам трудно идти от метро до центра в жаркое и холодное время года. Кроме того, на станции метро и автобусной остановке также планируется установить тактильные полосы вдоль направления движения.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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