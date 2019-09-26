"Бактрансагентсво" запускает мобильное приложение

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) собирается запустить мобильное приложение (аппликацию).

Об этом сказал журналистам пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, сообщает в четверг Trend.

По его словам, мобильное приложение позволит пассажирам отслеживать движение автобусов: «В новом приложении одна секция предназначена непосредственно для Транспортного обменного центра «Кёроглу»».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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