С 2020 года почти все автобусы в Баку перейдут на карточную систему оплаты за проезд (версия 2)

26 сентября 2019 12:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 2020 года подавляющее большинство автобусов, работающих в Баку, перейдет на карточную систему оплаты за проезд.

Об этом сказал пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, сообщает в четверг Trend.

«В настоящее время из 2100 функционирующих автобусов на карточную систему оплаты перешли 503. Это 25% от общего автобусного парка. После полного перехода автобусов на карточную систему оплаты будет в полном объеме обеспечена и работа мониторов, установленных на остановках, и пассажиры смогут узнавать время прибытия автобусов», - сказал он.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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