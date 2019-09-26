БТА назвало направления, по которым будут распределены новые автобусы в Баку (версия 2)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:06)

БАКУ /Trend/ - Доставка новых автобусов и создание хабов в Баку не приведут к удорожанию проезда.

Об этом сказал журналистам пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, сообщает в четверг Trend.

Он сказал, что обсуждается вопрос, в каких направлениях будут использоваться новые автобусы, которые будут доставлены в страну: «Автобусы будут распределены по бакинским поселкам и селам, т.е. это те направления, откуда поступает больше всего жалоб в связи с транспортом. Рассматривается вопрос распределения автобусов по направлениям Гала-Пираллахи, Мардакан, Бильгя, Бузовна, Маштага, Пиршаги».

Агаев отметил, что до конца года автобусы будут доставлены и пущены на линии: «Новые автобусы доставляются и компаниями-перевозчиками. За последние три года они завезли 200 автобусов, 1500 автобусов были отремонтированы. Они могут завозить только те автобусы, которые отвечают требованиям Кабмина».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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