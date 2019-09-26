Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль в Казахстане (ФОТО)

26 сентября 2019 17:10 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Казахстане продолжается мировое первенство по дзюдо среди юношей, передает в четверг Trend.

На второй день соревнований сборная Азербайджана записала в свой актив одну медаль. Кямран Сулейманов, выступающий в весовой категории до 60 килограммов, завоевал серебряную медаль мундиаля. Азербайджанский атлет, одержав победу над представителями Бразилии, Украины, Армении, Казахстана и Киргизии, вышел в финал. В решающей схватке он уступил японцу Кеиджи Чужиоке.

Отметим, что в мировом первенстве в Казахстане принимают участие 463 дзюдоистов из 61 стран мира.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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  • Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль в Казахстане (ФОТО)
  • Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль в Казахстане (ФОТО)
  • Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль в Казахстане (ФОТО)
  • Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль в Казахстане (ФОТО)
  • Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль в Казахстане (ФОТО)
  • Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль в Казахстане (ФОТО)
  • Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль в Казахстане (ФОТО)
  • Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль в Казахстане (ФОТО)
  • Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль в Казахстане (ФОТО)
  • Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль в Казахстане (ФОТО)
  • Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль в Казахстане (ФОТО)
  • Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль в Казахстане (ФОТО)
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