В Азербайджане ожидается магнитная буря (версия 2)

26 сентября 2019 17:36 (UTC+04:00)

(добавлены подробности. Первая версия опубликована в 17:10)

БАКУ/Trend/ - На территории Азербайджана прогнозируется неблагоприятная для метеочувствительных людей погода, передает в четверг Trend со ссылкой на Шамахинскую астрофизическую обсерваторию.

Согласно информации, в ближайшие дни ожидается значительное усиление параметров солнечного ветра. Его скорость увеличится до 650-700 километров в секунду. В качестве основной причины увеличения скорости солнечного ветра указан эффект скоростных потоков, выделяющихся из коронарного отверстия. Ожидается сильная напряженность межпланетного магнитного поля.

Сегодня геомагнитный фон в целом будет спокойным, но с перерывами может проявляться активность. По причине усиливающегося солнечного ветра, завтра начиная со второй половины дня ожидается магнитная буря. Вероятность магнитной бури сегодня оценивается ниже пяти, а 27 и 28 сентября до 35 и 40 процентов соответственно.

В обсерватории отметили, что активность, созданная магнитной бурей, негативно сказывается на работе энергетических систем и спутникового вещания.

«Естественно, сильный солнечный ветер, хаотическая напряженность магнитного поля негативно сказывается и на живых организмах. Эти напряженности могут вызвать у больных группы особого риска и даже у здоровых людей головные боли и мигрень, дискомфорт, бессонницу, стресс и депрессию. Рекомендуется в течение дня периодически измерять кровяное давление и предпринимать профилактические меры под контролем врача, полезно обильное питье, следует отказаться от напитков, содержащих кофеин и алкоголь. Также риск негативного влияния на человеческий организм повышения активности геомагнитного поля можно снизить ограничением пользования компьютером и мобильными устройствами (планшет, смартфон и другие)», - сказали в обсерватории.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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