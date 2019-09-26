Агентство пищевой безопасности Азербайджана провело рейды в регионах (ФОТО) (версия 2)

(добавлены подробности. Первая версия опубликована в 18:25)

БАКУ/Trend/ - В связи с исполнением распоряжения Президента Азербайджана "О регулировании деятельности по забою скота" от 11 июня 2018 года Агентство пищевой безопасности (АПБ) продолжает осуществлять контрольные меры против забоя скота в местах, не отвечающих ветеринарно-санитарным и гигиеническим нормам, на улицах и придорожных территориях.

Как сообщает в четверг Trend cо ссылкой на АПБ, сотрудники Агентства на этот раз провели рейды на территории Ясамальского района Баку, а также в Хачмазском районе. В рейдах приняли участие сотрудники районных органов ИВ и сотрудники местных структур МВД.

Во время проверок было установлено, что часть мяса, продаваемого в незаконных пунктах забоя скота, не имеет печати, подтверждающей прохождение ветеринарного обследования и отсутствуют соответствующие справки.

Владельцы пунктов были строго предупреждены, а оборудование для забоя скота, не соответствующее требованиям пищевой безопасности, было демонтировано представителями органов ИВ. Предпринимателям было рекомендовано воспользоваться услугами специализированных пунктов забоя или создать стационарные и модульные пункты забоя.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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