Ограничивается автодвижение на ряде улиц в Насиминском районе Баку

27 сентября 2019 11:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с ремонтными работами сегодня ночью будет ограничено автодвижение на участке от пересечения ул. Асифа Магеррамова с ул. Джейхуна Салимова (дорожная развязка в 3-м микрорайоне) до ул. 20 Января в Насиминском районе Баку.

Об этом в пятницу сообщил Trend глава пресс-службы Госагентства автомобильных дорог Анар Наджафли.

По его словам, в связи с этим на данном участке будет обеспечено двустороннее движение.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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