Ограничено газоснабжение в двух бакинских поселках и части Гянджи

27 сентября 2019 11:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 09:00 в связи с наладочными работами на газовых линиях ограничено газоснабжение в поселках Сулутепе и Ходжагасан Бинагадинского района Баку, и в связи с подключением новых линий к источнику газоснабжения - в части Гянджи, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

В связи с устранением обнаруженных утечек газа и другими ремонтно-восстановительными работами с 09:00 ограничено газоснабжение в райцентре и нескольких населенных пунктах Агстафинского района.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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