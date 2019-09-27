Госагентство по туризму нацелено на популяризацию Азербайджана как центра регионального и глобального туризма (версия 2)

27 сентября 2019 12:38 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Главная задача Государственного агентства по туризму - пропагандировать туристический потенциал Азербайджана, максимально эффективно использовать существующие возможности с тем, чтобы популяризировать Азербайджан как центр регионального и глобального туризма, добиться еще большего потока туристов в страну. Об этом говорится в поздравлении председателя Госагентства Фуада Нагиева, адресованном работникам турсферы по случаю отмечаемого 27 сентября Всемирного дня туризма, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, основная цель в выполнении этих задач – это внесение вклада в развитие экономики, повышение уровня занятости, улучшение благосостояния граждан.

Нагиев отмечает, что в этом году Всемирный день туризма отмечается под девизом "Туризм и рабочие места: лучшее будущее для всех". "В Азербайджане, как и во всем мире, туризм - один из факторов, влияющих на социальную, культурную, экономическую жизнь общества. Развитие туризма означает лучшее и прогрессивное будущее для всех. У каждого участника туриндустрии своя роль в развитии отрасли. Сознавать эту ответственность, безукоризненно выполнять свои обязанности - долг каждого, кто считает этот день своим профессиональным праздником», - отмечает председатель Госагентства.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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