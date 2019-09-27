В Азербайджане утверждены стандарты для частных и муниципальных субъектов реабилитации лиц с инвалидностью (версия 2)

27 сентября 2019 13:20 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Кабмин Азербайджана утвердил «Стандарты для частных и муниципальных субъектов реабилитации», сообщает в пятницу Trend.

Система мер по реабилитации лиц с инвалидностью включает такие этапы, как их обследование, проведение первичной оценки их состояния, определение потенциала и прогноза реабилитации, разработка индивидуальной программы реабилитации, проведение реабилитации, контроль за ходом реабилитации, оценка результатов реабилитации. Реабилитация лиц с инвалидностью подразделяется на медицинскую, профессионально-трудовую, реабилитацию по развитию социальных навыков, психолого-педагогическую реабилитацию.

Частные и муниципальные субъекты реабилитации должны размещаться в здании, где имеются условия по санитарии и гигиене, противопожарной охране, технике безопасности и коммунальные условия.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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