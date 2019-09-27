В Азербайджане на работу принято до 7 тыс учителей (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В 2019-2020 учебном году на работу по бессрочному договору было принято 3260 учителей, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобразования.

До настоящего времени 3615 человек получили право работать учителями по срочным договорам.

Процесс приема учителей по срочным договорам продолжается.

Отметим, что за последние пять лет на работу было принято свыше 20 тысяч молодых учителей. Для молодых учителей сельских школ применены стимулирующие меры, чем уже воспользовалось более 10 тысяч учителей.

Число участников конкурса по приему на работу учителей в этом году выросло втрое по сравнению с прошлыми годами, и составило примерно 55 тысяч человек.

В этом году каждый четвертый абитуриент, набравший более 500 баллов при поступлении в вуз, выбрал специальность учителя.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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