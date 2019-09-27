Кабмин Азербайджана утвердил Порядок снабжения библиотек бесплатными экземплярами печатной продукции (версия 2)

27 сентября 2019 13:15 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за нарушение требований по снабжению библиотек бесплатными обязательными экземплярами печатной продукции предусматривается ответственность в порядке, установленном Кодексом об административных проступках, сообщает в пятницу Trend.

Это отражено в утвержденном Кабмином «Порядке снабжения библиотек бесплатными обязательными экземплярами печатной продукции».

Контроль обязательного снабжения библиотек бесплатными экземплярами печатной продукции осуществляет министерство культуры.

Обязательными считаются книги, альманахи, книжки, материалы периодической печати, газеты и журналы, авторефераты, монографии и диссертации, ноты, альбомы и статистические материалы, карты, атласы и картографические материалы, учебники, учебные пособия и другие издания, содержащие научную, литературную и познавательную информацию.

Субъектами, обеспечивающими библиотеки обязательными экземплярами, являются государственные и негосударственные издательства, полиграфические предприятия, занимающиеся издательской деятельностью, редакции журналов и газет, другие юридические лица, занимающиеся издательской деятельностью.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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