Кабмин Азербайджана утвердил Порядок снабжения библиотек бесплатными экземплярами печатной продукции (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:12)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за нарушение требований по снабжению библиотек бесплатными обязательными экземплярами печатной продукции предусматривается ответственность в порядке, установленном Кодексом об административных проступках, сообщает в пятницу Trend.

Это отражено в утвержденном Кабмином «Порядке снабжения библиотек бесплатными обязательными экземплярами печатной продукции».

Контроль обязательного снабжения библиотек бесплатными экземплярами печатной продукции осуществляет министерство культуры.

Обязательными считаются книги, альманахи, книжки, материалы периодической печати, газеты и журналы, авторефераты, монографии и диссертации, ноты, альбомы и статистические материалы, карты, атласы и картографические материалы, учебники, учебные пособия и другие издания, содержащие научную, литературную и познавательную информацию.

Субъектами, обеспечивающими библиотеки обязательными экземплярами, являются государственные и негосударственные издательства, полиграфические предприятия, занимающиеся издательской деятельностью, редакции журналов и газет, другие юридические лица, занимающиеся издательской деятельностью.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.