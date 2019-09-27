Завтра в Баку будет до 26 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в субботу ожидается переменная облачность, в основном без осадков, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью местами есть вероятность дождя. Умеренный южный ветер во второй половине дня сменится на северо-западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 16-20, днем - 23-26 градусов, в Баку ночью - 17-19, днем - 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 до 761 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью - 65-75, днем - 50-60 процентов.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, грозы. В северных и восточных районах ливни. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, местами с усилением.

Температура воздуха ночью - 14-19, днем - 25-30 градусов тепла, в горах - ночью 7-12, днем - 13-18 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев)

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