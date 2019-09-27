Федерация гимнастики Азербайджана до конца года проведет турниры по шести дисциплинам (версия 2)

27 сентября 2019 14:16 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана после успешно организованных широкомасштабных международных соревнований собирается провести осенью местные соревнования, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Федерацию.

В последние месяцы года будут организованы турниры по шести дисциплинам гимнастики.

Так, 10-13 октября пройдет 26-е первенство Азербайджана и Баку по художественной гимнастике, 6-й Межрегиональный кубок и пятое первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по аэробической гимнастике.

Эти соревнования пройдут в главном зале Национальной арены гимнастики в Баку.

Следующими пройдут 17-е первенство и Чемпионат Азербайджана по тамблингу, пятое первенство и Чемпионат Азербайджана по батутной гимнастике.

Турнир по тамблингу пройдет восьмого ноября в Бакинской школе гимнастики, а соревнование по батутной гимнастике – девятого ноября в Бакинском олимпийском комплексе.

Последние местные соревнование года состоятся 15-16 ноября в Сумгайыте.

В этот раз соревнование по четырем дисциплинам гимнастики – 26-й Чемпионат Азербайджана и первенство Баку по спортивной гимнастике среди женщин и мужчин, 26-й Чемпионат Азербайджана и Баку по акробатической гимнастике и 5-е первенство Баку и Чемпионат Азербайджана по аэробической гимнастике совместно пройдут в Олимпийском спорткомплексе в Сумгайыте.

Проведение местных соревнований в различных городах Азербайджана служит дальнейшему развитию гимнастики в этих регионах, а также повышению интереса к этим видам спорта у молодого поколения.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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