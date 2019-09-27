Частично ограничивается движение на трассе Баку-Алят-Газах-госграница Грузии

БАКУ /Trend/ - До 30 сентября на автотрассе Баку-Алят-Газах-госграница Грузии будут идти работы по нанесению дорожной разметки, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Поэтому автодвижение за указанный период будет частично и поэтапно ограничиваться на проезжих полосах, где проводятся работы.

Просьба к водителям проявлять осторожность на магистральной дороге, соблюдать временные дорожные знаки и правила дорожного движения.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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