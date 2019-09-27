В пяти школах Баку созданы классы с профессиональным уклоном (ФОТО) (версия 2)

27 сентября 2019 16:55 (UTC+04:00)

(Добавлены подробности. Первая версия опубликована в 14:55)

БАКУ/Trend/ - В 2109/2020 учебном году в пяти общеобразовательных школах, находящихся в подчинении Управления образования города Баку, созданы классы с профессиональным уклоном.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Управление, основной целью создания классов с профессиональным уклоном, которые будут действовать в столичных школах №№ 117, 120, 234, 274 и 293, является обучение учащихся на базе среднего образования начальным знаниям и навыкам по различным профессиям, их подготовка к рынку труда, а также к дальнейшему профессиональному образованию. Основной задачей проекта является прививание учащимся предварительных предпринимательских навыков, обеспечение рынка труда подготовленными и трудоспособными кадрами.

Классы с профессиональным уклоном, предназначенные для учеников X-XI классов, определены с учетом территории, а также материально-технических возможностей образовательных учреждений.

Отметим, что обучение в классах с профессиональным уклоном на уровне среднего образования организуется согласно утвержденному министерством образования плану и учитывая склонности, интересы и способности учащихся по модульным спецификациям. Обучение в таких классах будет осуществляться за государственный счет.

(Автор: Ильхама Исабалаева.Текст: Турал Гараджаев. Редактор:Ровшан Гусейнов )

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  • В пяти школах Баку созданы классы с профессиональным уклоном (ФОТО) (версия 2)
  • В пяти школах Баку созданы классы с профессиональным уклоном (ФОТО) (версия 2)
  • В пяти школах Баку созданы классы с профессиональным уклоном (ФОТО) (версия 2)
  • В пяти школах Баку созданы классы с профессиональным уклоном (ФОТО) (версия 2)
  • В пяти школах Баку созданы классы с профессиональным уклоном (ФОТО) (версия 2)
  • В пяти школах Баку созданы классы с профессиональным уклоном (ФОТО) (версия 2)
  • В пяти школах Баку созданы классы с профессиональным уклоном (ФОТО) (версия 2)
  • В пяти школах Баку созданы классы с профессиональным уклоном (ФОТО) (версия 2)
  • В пяти школах Баку созданы классы с профессиональным уклоном (ФОТО) (версия 2)
  • В пяти школах Баку созданы классы с профессиональным уклоном (ФОТО) (версия 2)
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В пяти школах Баку созданы классы с профессиональным уклоном (ФОТО)
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