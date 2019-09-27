Малейка Аббасзаде: В Азербайджане все еще сохранилась советская система обучения английскому языку (версия 2)

(добавлены подробности. Первая версия опубликована в 15:29)

БАКУ/Trend/ - Председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде прокомментировала мнение преподавателя Колумбийского университета, профессора Амры Сабик эль-Райесс о том, что четверть учителей английского языка в Азербайджане не имеют высшего образования, а некоторые имеющие его обладают низкой компетенцией по преподаваемому предмету.

Как сообщает в пятницу Trend, Аббасзаде отметила, что для того, чтобы выучить какой-то язык, необходимо жить в среде людей, которые говорят на этом языке, регулярно читать на этом языке литературу, слышать его, разговаривать на нем. Но в советской системе образования не было таких условий.

«Во период получения высшего образования в советское время наши учителя не обладали возможностями получить такую квалификацию. Может у них есть компетенция, они знают грамматику и думают, что знаю язык. Но во время проведения международных экзаменов, становится ясно, что у них нет достаточных навыков. Необходимо, чтобы учителя привлекались к тренингам. Это очень важно. Этого не надо стыдиться. Такое положение наблюдается не только в нашей стране. Из советской системы образования осталось много, в том числе система «Sovet English»», - сказала Аббасзаде.

Она добавила, что уже и в средних, и высших образовательных учреждениях процесс обучения должен быть организован согласно современным требованиям английского языка.

В 90-х годах учителя, которые лучше всех знали английский язык были приняты на работу в нефтяных компаниях и отдалились от системы образования. И теперь хорошо знающая иностранный язык молодежь в основном не работают в школах, а находит работу в других местах. Эта ситуация наблюдается не только в Азербайджане. Для знающих английский язык людей открыт весь европейский рынок труда. Для нас важно, чтобы обучение английскому языку обрело массовый характер. Если азербайджанская молодежь хочет интегрироваться в мировую систему образования, то должна на высоком уровне знать какой-нибудь иностранный язык. Каждый гражданин должен хорошо знать хотя бы один современный европейский язык. Это наша цель для будущего. Если какой-то молодой человек сможет сделать это, ему станет проще найти работу. Нам не нужно, чтобы после сдачи экзаменов ученики начали говорить на архаичном языке», - отметила Малейка Аббасзаде.

Напомним, что преподаватель Колумбийского университета, профессор Амра Сабик эль-Райесс озвучила упомянутое мнение во время обращения на 45-й ежегодной международной конференции Международной ассоциации по оценке качества образования (IAEA: International Association for Educational Assesment) в Баку на тему «Оценка и принятие решения: индивидуальные и институциональные пути решения». В пятницу конференция завершила работу.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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