Число учителей с зарплатой выше 1000 манатов составляет около 5 тыс. - министр (версия 2)

27 сентября 2019 19:59 (UTC+04:00)

(добавлены подробности. Первая версия опубликована в 18:55)

БАКУ/Trend/ - Число учителей, зарплата которых превышает тысячу манатов, составляет около пяти тысяч человек.

Об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов на встрече с членами Ассоциации молодых учителей Азербайджана, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.

Министр сообщил о проделанной работе в направлении повышения уровня профессионализма и авторитета учителей. Отметив продолжительные меры в связи со стимулированием деятельности учителей, министр подчеркнул, что согласно соответствующему распоряжению Президента Ильхама Алиева, с первого сентября этого года месячная зарплата учителей увеличена в среднем на 20 процентов. После этих изменений, число учителей, зарплата которых превышает тысячу манатов, составило около пяти тысяч человек.

По словам Джейхуна Байрамова, который отметил, что интерес к профессии учителя в Азербайджане вырос, в целом, за последние пять лет преподавательский состав качественно улучшился, на работу принято свыше 20 тысяч молодых учителей. Затронув достижения в сфере трудоустройства учителей, министр подчеркнул, что число участников конкурса увеличилось более чем в три раза по сравнению с прошлогодними показателями и составило около 55 тысяч человек.

Министр образования сказал, что в результате комплекс мероприятий работа учителем превратилась в конкурентную. В разы увеличилось количество людей, которые набрав высокие баллы, выбрали эту специальность. Министр отметил, что 25 процентов абитуриентов, набравших свыше 500 баллов, выбрали специальность учителя.

В заключение выступления Байрамов пожелал удачи учителям в их деятельности.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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