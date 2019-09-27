Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии выставки "Рукописи Насими в библиотеках мира" (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В пятницу в Национальной библиотеке Азербайджана имени М.Ф. Ахундзаде состоялось открытие выставки под названием "Рукописи Насими в библиотеках мира".

Выставка, организованная в рамках проекта "Возвращение на родину национальных ценностей", реализована в рамках VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки.

На церемонии открытия выставки приняла участие Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева

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