"Азерсу" продолжает осуществлять проекты по улучшению водоснабжения населения (версия 2)

(добавлены подробности. Первая версия опубликована в 19:26)

БАКУ/Trend/ - В жилом массиве "20-й участок" в Сабаильском районе осуществляются проекты по усовершенствованию снабжения питьевой водой и канализации, передает в пятницу Trend со ссылкой на ОАО "Азерсу".

Как сообщает в пятницу Trend, проект охватывает Сальянское шоссе, улицы Гюльбалы Алиева, Арифа Исмаилова, Черняховского и Юзбея Мурсалова. Как продолжение осуществленного в начале года проекта создается новая водная и канализационная инфраструктура.

До сегодняшнего дня обеспечение питьевой водой на этой территории было организовано за счет созданной населением и эксплуатируемой продолжительное время примитивной сети водоснабжения. Проживающее здесь население обеспечивалось питьевой водой с перебоями. Из-за того, что имеющаяся здесь сеть была в негодном состоянии, часто происходили аварии и было невозможно увеличить давление воды. Учитывая все это, принято решение реконструировать систему водоснабжения на вышеуказанных улицах. В рамках проекта будут проведены водоводы различного диаметра общей протяженностью 6,5 километра. На этой территории также существовала проблема со сточными водами. Для устранения этой проблемы предусматривается строительство новой канализационной линии протяженностью 5,6 километра. Сточные воды будут направлены в коллектор Байыл-Бибиэйбат диаметров 1000 миллиметров.

В целом ремонтно-монтажные работы планируется завершить до конца года. Тем самым будет улучшено снабжение питьевой водой 30 тысяч человек. После завершения работ и обеспечения стабильного снабжения будет остановлена работа находящегося здесь насоса «Шимал».

Напоним, что в рамках стартовавшего весной этого года проекта в жилом массиве 20-й участок создана сеть снабжения питьевой водой протяженностью в 5,4 километра. С октября текущего года на территории поселка Бадамдар Сабаильского района, известного как зона оползней, начнется реконструкция сетей водоснабжения и канализации.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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