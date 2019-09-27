Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии выставки "Рукописи Насими в библиотеках мира" (ФОТО) (версия 2)

27 сентября 2019 23:02 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В пятницу в Азербайджанской национальной библиотеке имени М.Ф.Ахундзаде состоялась церемония открытия книжной выставки под названием "Рукописи Насими в библиотеках мира".

Выставка, организованная в рамках проекта "Возвращение наших культурных ценностей на родину", проводится в рамках VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки.

В церемонии открытия выставки приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Выступая на мероприятии, министр культуры Абульфас Гараев подробно проинформировал о выставке. Он отметил, что на выставке представлены копии рукописей, посвященных творчеству великого мыслителя Востока Имадеддина Насими. Эти книги, приобретенные в различных ведущих библиотеках мира, включены в арсенал Национальной библиотеки. Выставка открыта в рамках книжной выставки-ярмарки, организованной в нашей стране в шестой раз. Сегодня государство на должном уровне уделяет внимание книге и библиотечному делу в нашей стране. Проведение подобных выставок-ярмарок в Азербайджане стало традицией.

Министр подчеркнул, что соответствующим Распоряжением Президента Ильхама Алиева 650-летие со дня рождения Имадеддина Насими отмечается в нашей стране различными мероприятиями. Другим Распоряжением главы государства 2019 год объявлен в нашей стране "Годом Насими". В целях обеспечения исполнения Распоряжения Президента о проведении юбилея Имадеддина Насими приказом Министерства культуры подготовлен план мероприятий. В преддверии 650-летнего юбилея выдающегося поэта в прошлом году по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Азербайджане впервые был проведен значимый проект, вызвавший широкий резонанс в литературно-культурной среде - Фестиваль поэзии, искусства и духовности - Насими. Очередной такой фестиваль, который начнется через день, станет одним из запоминающихся мероприятий юбилейного года. Поэтому выставка под названием "Рукописи Насими в библиотеках мира" является подарком международному фестивалю "Поэзия, искусство и духовность – Насими", который Министерство культуры проведет во второй раз.

Министр расценил посещение крупнейшей библиотеки страны вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой как показатель внимания, уделяемого Фондом книге, чтению и культуре чтения.

Директор Национальной библиотеки Керим Таиров вручил Лейле Алиевой книги, содержащие информацию о библиотеке, изданный на трех языках сборник стихотворений о матери.

Затем гости ознакомились с выставкой.

При участии Лейлы Алиевой в Национальной библиотеке состоялось также открытие зала международного сотрудничества.

В открытии приняли участие сотрудники дипломатических представительств 13 стран в Азербайджане и руководители библиотек. Было сообщено, что этот зал можно использовать, установив прямое интернет-соединение с литературными уголками и библиотеками данных стран.

Гости ознакомились с читальными залами Национальной библиотеки.

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  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии выставки "Рукописи Насими в библиотеках мира" (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии выставки "Рукописи Насими в библиотеках мира" (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии выставки "Рукописи Насими в библиотеках мира" (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии выставки "Рукописи Насими в библиотеках мира" (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии выставки "Рукописи Насими в библиотеках мира" (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии выставки "Рукописи Насими в библиотеках мира" (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии выставки "Рукописи Насими в библиотеках мира" (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии выставки "Рукописи Насими в библиотеках мира" (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии выставки "Рукописи Насими в библиотеках мира" (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии выставки "Рукописи Насими в библиотеках мира" (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии выставки "Рукописи Насими в библиотеках мира" (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии выставки "Рукописи Насими в библиотеках мира" (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии выставки "Рукописи Насими в библиотеках мира" (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии выставки "Рукописи Насими в библиотеках мира" (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии выставки "Рукописи Насими в библиотеках мира" (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии выставки "Рукописи Насими в библиотеках мира" (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии выставки "Рукописи Насими в библиотеках мира" (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии выставки "Рукописи Насими в библиотеках мира" (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии выставки "Рукописи Насими в библиотеках мира" (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии выставки "Рукописи Насими в библиотеках мира" (ФОТО) (версия 2)
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