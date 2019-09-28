В городе Ашкелон был организован праздничный концерт, посвященный памяти Муслима Магомаева (ФОТО)

28 сентября 2019 16:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В преддверии еврейского нового года – Рош а-Шана, на юге Израиля, в городе Ашкелон, местным отделением международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз», был организован праздничный концерт, посвящённый памяти великого соотечественника Муслима Магомаева, передает Trend со ссылкой на «АзИз».

В этот вечер, в зале Дворца культуры Вольденберг не было ни одного свободного места, сотни выходцев не только из Азербайджана, но и из других стран постсоветского пространства, пришли отдать дань памяти Маэстро и ещё раз окунуться в талант его творчества.

Вечер открыла директор Азербайджанского культурного центра «АзИз» Егяна Сальман, которая рассказала присутствующим о той роли которую сыграл Муслим Магомаев в развитии советской эстрады в 60-80 годах.

Затем она пригласила на сцену заместителя мэра города Ашкелон Софью Бейлин, благодаря содействию которой и стало возможным проведение этого праздника.

Поприветствовав жителей города и гостей, Софья Бейлин поблагодарила главу ассоциации «АзИз» Льва Спивака за организацию концерта, а также за содействие в открытии отделения этой ассоциации в Ашкелоне под руководством Ильи Московича.

В свою очередь, генеральный директор «АзИз» Лев Спивак, выразил слова благодарности Софье Бейлин, а также поздравил присутствующего в зале новоизбранного депутата Кнессета Марка Ифраимова, пожелав ему новых больших побед и успехов в его деятельности.

Выступая с ответной речью, Марк Ифраимов сказал, что ещё с детства, Муслим Магомаев был его кумиром, поблагодарил за приглашение и за тёплые слова, сказанные в его адрес.

Собравшимся был показал снятый в Израиле Симоной Ваксман документальный фильм о Муслиме Магомаеве, который очень выразительно и проникновенно рассказал о жизни и творчестве талантливого певца, а по окончании фильма с воспоминаниями о великом земляке выступили Заслуженный артист России, известный скрипач, ученик Кара Караева – Михаил Пархомовский, который поделился интересными фактами из жизни Муслима Магомаева, так как был лично знаком с великим певцом. Со своими воспоминаниями о бакинской юности Муслима выступил приехавший из Иерусалима Валерий Лесовой, который прочитал свои стихи памяти Магомаева.

Затем начался концерт, в котором прозвучала премьера песни, посвящённой Муслиму Магомаеву в исполнении автора – певца и композитора Константина Калинина, на стихи Николь Нешер. Звучали песни из репертуара великого певца в исполнении многократного обладателя гран-при международных песенных конкурсов – Ошера Райханова, лауреата всесоюзного конкурса студенческой самодеятельности Давида Бен-Гершона, лауреата международного конкурса «Средиземное море» группы «Смайлики» и великолепной певицы Тель-Авивского оперного театра Камелии Йоффе. А в заключении выступил израильский певец Томер, который наряду с другими известными песнями из репертуара Муслима Магомаева исполнил, ставший гимном ассоциации "АзИз", «Весенний край Азербайджан», о которой общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев сказал, что если бы Муслим Магомаев ничего бы не сделал, а только написал одну эту песню, то и тогда он остался бы навсегда в сердце и в памяти каждого азербайджанца.

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  • В городе Ашкелон был организован праздничный концерт, посвященный памяти Муслима Магомаева (ФОТО)
  • В городе Ашкелон был организован праздничный концерт, посвященный памяти Муслима Магомаева (ФОТО)
  • В городе Ашкелон был организован праздничный концерт, посвященный памяти Муслима Магомаева (ФОТО)
  • В городе Ашкелон был организован праздничный концерт, посвященный памяти Муслима Магомаева (ФОТО)
  • В городе Ашкелон был организован праздничный концерт, посвященный памяти Муслима Магомаева (ФОТО)
  • В городе Ашкелон был организован праздничный концерт, посвященный памяти Муслима Магомаева (ФОТО)
  • В городе Ашкелон был организован праздничный концерт, посвященный памяти Муслима Магомаева (ФОТО)
  • В городе Ашкелон был организован праздничный концерт, посвященный памяти Муслима Магомаева (ФОТО)
  • В городе Ашкелон был организован праздничный концерт, посвященный памяти Муслима Магомаева (ФОТО)
  • В городе Ашкелон был организован праздничный концерт, посвященный памяти Муслима Магомаева (ФОТО)
  • В городе Ашкелон был организован праздничный концерт, посвященный памяти Муслима Магомаева (ФОТО)
  • В городе Ашкелон был организован праздничный концерт, посвященный памяти Муслима Магомаева (ФОТО)
  • В городе Ашкелон был организован праздничный концерт, посвященный памяти Муслима Магомаева (ФОТО)
  • В городе Ашкелон был организован праздничный концерт, посвященный памяти Муслима Магомаева (ФОТО)
  • В городе Ашкелон был организован праздничный концерт, посвященный памяти Муслима Магомаева (ФОТО)
  • В городе Ашкелон был организован праздничный концерт, посвященный памяти Муслима Магомаева (ФОТО)
  • В городе Ашкелон был организован праздничный концерт, посвященный памяти Муслима Магомаева (ФОТО)
  • В городе Ашкелон был организован праздничный концерт, посвященный памяти Муслима Магомаева (ФОТО)
  • В городе Ашкелон был организован праздничный концерт, посвященный памяти Муслима Магомаева (ФОТО)
  • В городе Ашкелон был организован праздничный концерт, посвященный памяти Муслима Магомаева (ФОТО)
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