Завтра в Баку без осадков

29 сентября 2019 13:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью будет дуть умеренный южный ветер, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 16-19, днем - 21-25 градусов тепла, в Баку ночью -17-19, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность - 60-70 процентов.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Однако вечером в некоторых северных и восточных районах есть вероятность дождей, ветер северный.

Температура воздуха ночь составит 13-18 градусов, днем - 23-28 градусов тепла, в горах ночью - 5-10, днем - 12-17 градусов тепла.

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