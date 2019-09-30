В Азербайджане еще 1298 студентов будут обучаться бесплатно

БАКУ /Trend/ - По результатам конкурса, проведенного в Азербайджане по уровню бакалавриата вузов на 2019-2020 учебный год, свободными остались некоторые места госзаказа, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

В соответствии с набранными баллами среди студентов, принятых на платной основе по различным специальностям, был проведен дополнительный конкурс на места госзаказа.

По результатам дополнительного конкурса 1298 студентов получили право на бесплатное обучение, их список отправлен в вузы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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