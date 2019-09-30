В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

30 сентября 2019 12:21 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:07)

БАКУ /Trend/ - В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана и Общественного объединения «Региональное развитие» 29 сентября прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей - V1 Challenge Gəncə, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Федерацию.

Соревнования, прошедшее на территории паркового комплекса Гейдара Алиева, за которыми наблюдали более 20 тысяч зрителей, запомнились волнующими моментами и интересными трюками.

В соревновании "V1 Challange Gəncə" участвовали "Volkicar" (мини-гоночные автомобили), картинговые и дрифт-автомобили, спорткары.

В мероприятии приняли участие известные пилоты — промоутер "Drift GP International" Нэйл Ганн (Niall Gunn), чемпион Германии по дрифту Себастьян Фонтейн (Sebastian Fontejn), победитель соревнований "Drift All Stars European Series" Мартин Ричардс (Martin Richards), технический директор соревнований "Drift GP International" Антанас Кигуолис (Antanas Kyguolis), а также местные пилоты по дрифту и "Volkicar".

Для любителей автоспорта были представлены пробег "Volkicar", дрифт-автомобилей и спортивных автомобилей, гонки "Volkicar", дрифт шоу, "burnout" с "Volkicar" и спорткарами.

Среди зрителей была проведена викторина на тему автомобильного спорта и безопасности дорожного движения, награждены активные участники.

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  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
  • В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
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