Завтра утром на Абшероне местами будет дождливо

30 сентября 2019 13:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, утром в отдельных местах полуострова возможен кратковременный дождь, умеренный южный ветер, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 16-19, днем - 22-25, в Баку ночью 17-19, днем - 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 60-70 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых восточных районах временами ожидаются дожди. Утром местами туман, восточный ветер местами будет усиливаться.

Ночью - 15-19, днем - 23-28, в горах ночью - 5-10, днем - 13-18 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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