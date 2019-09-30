В Азербайджане идет подготовка к посадке 650 тысяч деревьев за день

30 сентября 2019 13:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Начались подготовительные работы к реализации инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой о посадке за день 650 тысяч деревьев по случаю 650-летнего юбилея поэта-мыслителя Имадеддина Насими.

Как сообщила Trend руководитель пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, в настоящее время идет процесс заготовки саженцев, которые будут высажены в назначенный день. В соответствии с климатом и рельефом каждого региона идет видовой отбор деревьев. «Мы считаем, что эта инициатива дает возможность каждому посадить дерево. Реализация данной инициативы позволит значительно расширить площадь лесных массивов и количество зеленых насаждений в стране, установить новый рекорд по посадке деревьев», - сказала представитель министерства.

В связи с этой благородной инициативой во всех регионах страны проводятся подготовительные работы.

Депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева в беседе с журналистами сообщила, что жители Товуза также поддерживают инициативу Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по посадке за один день в республике 650 тысяч деревьев по случаю 650-летнего юбилея Имадеддина Насими. «Инициатива внесет весомый вклад в оздоровление экологической среды в нашей стране и товузцы также активно присоединятся к этой акции», - сказала депутат.

Напомним, что по инициативе Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой по случаю 650-летнего юбилея поэта-мыслителя Имадеддина Насими за один день будет посажено 650 тысяч деревьев. Эта благородная инициатива нацелена на пропаганду на международной арене поэзии мирового значения великого поэта, увековечение его памяти, популяризацию азербайджанской литературы и культурного наследия. В рамках инициативы в ноябре в Азербайджане за один день планируется посадка 650 тысяч деревьев.

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