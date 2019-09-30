В Центре Гейдара Алиева пройдет концерт ритм-группы «Натиг» (ВИДЕО) (версия 2)

30 сентября 2019 13:20 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева 10 ноября пройдет концерт ритм-группы «Натиг» под руководством народного артиста Азербайджана Натига Ширинова, сообщает в понедельник Trend.

Наряду с "Qaytağı", "Qaval rəqsi", "Bir qəlbdə iki ruh" и другими завоевавшими зрительскую популярность композициями, будут исполнены новые композиции, подготовленные именно для этого концерта.

Ритм-группа "Натиг" была создана в 2001 году для популяризации, совершенствования и создания новых ритмов на древнем национальном ударном инструменте Азербайджана - нагаре.

Наряду с тем, что Натиг Ширинов был руководителем группы, он начал работать как педагог и композитор ритма.

В 2007 году он был удостоен почетного звания заслуженного, а в 2018 году - народного артиста Азербайджана.

В 2011 году на Всемирном конкурсе ритма в Корее он получил Всемирный Гран При.

Натиг Ширинов выступал на церемониях открытия конкурса «Евровидение» в 2012 году, первых Европейских игр в 2015 году, соревнований «Формула 1» в 2016 году, IV Игр исламской солидарности в 2017 году.

Группа выступала с концертами в США, Германии, Австрии, ОАЭ, Китае, Франции, Иране, Швейцарии, Италии, Корее, Марокко, Норвегии, Польши, России, Турции, на Тайване и в других странах, участвовала в различных мероприятиях, фестивалях.

Натиг Ширинов совместно выступал со многими мировыми знаменитостями – Русланой, Рианной, Сами Юсуфом, Стивеном Сигалом и др.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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