В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана и Общественного объединения «Региональное развитие» 29 сентября прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей - V1 Challenge Gəncə, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Федерацию.

Соревнования, прошедшее на территории паркового комплекса Гейдара Алиева, за которыми наблюдали более 20 тысяч зрителей, запомнились волнующими моментами и интересными трюками.

В соревновании "V1 Challange Gəncə" участвовали "Volkicar" (мини-гоночные автомобили), картинговые и дрифт-автомобили, спорткары.

В мероприятии приняли участие известные пилоты — промоутер "Drift GP International" Нэйл Ганн (Niall Gunn), чемпион Германии по дрифту Себастьян Фонтейн (Sebastian Fontejn), победитель соревнований "Drift All Stars European Series" Мартин Ричардс (Martin Richards), технический директор соревнований "Drift GP International" Антанас Кигуолис (Antanas Kyguolis), а также местные пилоты по дрифту и "Volkicar".

Для любителей автоспорта были представлены пробег "Volkicar", дрифт-автомобилей и спортивных автомобилей, гонки "Volkicar", дрифт шоу, "burnout" с "Volkicar" и спорткарами.

Среди зрителей была проведена викторина на тему автомобильного спорта и безопасности дорожного движения, награждены активные участники.

По завершению викторины начались соревнования автомобилей

"Volkicar".

Пилот по дрифтингу Эльвин Худояров занял первое место, Адиль Ахундов – второе, Фахри Гюльмамедов - третье место. В соревновании V1 Challange обладателем первого места стал Фарид Мамедов, второго – Азад Гусейнов, третьего - Метин Оруджев. Победителям были вручены кубки.

Фарид Мамедов ( первое место): Отрадно, что в Гяндже впервые проводится соревнование спортивных автомобилей. Проведение таких соревнований важно для повышения культуры автоспорта, а также сокращения автохулиганства и числа аварий. Аплодисменты зрителей показали, что большой интерес к автомобильному спорту есть и в Гяндже. На последнем круге болельщики поддержали меня своими аплодисментами, и я стал первым. Выражаю признательность любителям дрифта за то, что они с таким воодушевлением до конца следили за состязанием.

Азад Гусейнов (второе место): С большим удовольствием участвую в таких соревнованиях, поскольку занимаюсь спортом. Как и на всех соревнованиях, я и в этот раз волновался. Но все равно я чувствовал поддержку болельщиков, и занял второе место. Это соревнование, впервые проводимое в Гяндже, организовано на высоком уровне. Хотелось бы, чтобы такие соревнования еще проходили в Гяндже. Если подобные соревнования будут организовываться в Гяндже и в будущем, то обязательно будут участвовать как пилот.

Метин Оруджев (третье место): Я испытываю чувство гордости за то, что соревновался в Гяндже и занял третье место. Надеюсь, что в будущем мы станем победителями соревнований, проводимых в Европе.

Отметим, что 30 сентября Автомобильная федерация Азербайджана проводит в Гяндже Неделю безопасности дорожного движения для детей. В рамках этих мероприятий будет организована конференция «Превратим безопасное движение на дорогах в образ жизни» и тренинги в ряде общеобразовательных школ Гянджи, посвященные безопасности дорожного движения. Конференцию и тренинги будут вести консультанты Федерации по безопасности дорожного движения Алляз Алиев, Аршад Гусейнов и Сахиб Аскеров. Участники будут проинформированы о правилах безопасности дорожного движения, в том числе, дорожных знаках, светофорах, пешеходных переходах и других вопросах по теме.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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