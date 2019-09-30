Стало известно время открытия парка Айны Султановой (Эксклюзив)

30 сентября 2019 15:53 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Парк Айны Султановой будет передан в пользование жителей в конце ноября - начале декабря

Об этом сказал в понедельник Trend главный консультант отдела общественно-политических и гуманитарных вопросов аппарата главы ИВ Бинагадинского района Кянан Керимов. По его словам, также запланировано официальное открытие парка.

"В парке Айны Султановой осуществляются капитальные работы по реконструкции. Уже вся территория очищена, созданы новые зеленые полосы, посажены деревья и декоративные кусты. Для большего комфорта жителей установлены новые беседки, скамейки и современные фонарные столбы. Отведено место и для интересного времяпровождения детей", - сказал Керимов.

Он также рассказал о памятнике Айны Султановой в парке.

"Памятник находится на прежнем месте, просто будут проведены определенные работы по реставрации. Поверхность памятника будет очищена и покрыта лаком. Пока нет никакой информации о его перемещении", - отметил Керимов.

Главный консультант подчеркнул, что на открытии парка запланировано участие представителей официальных структур и общественных активистов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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