В Азербайджане создана единая электронная платформа для молодежи (версия 2)

(добавлены подробности. Первая версия опубликована в 13:18)

БАКУ/Trend/ - Фонд молодежи Азербайджана провел презентацию единого информационного портала - мобильного приложения "GəncApp" и сайта genc.az, совмещающих в себе функции, услуги и информацию о мероприятиях и проектах, представляемых для молодежи государственным и частным секторами, а также международными организациями.

Как сообщает в понедельник Trend, в начале презентации был продемонстрирован ознакомительный видеоролик о мобильном приложении "GəncApp".

Посредством приложения «GəncApp» пользователи смогут получить информацию о стипендиальных программах местных и зарубежных структур, предложениях по обучению и практике за рубежом, грантовых конкурсах.

Также в приложении учтена возможность участия молодежи в волонтерском движении, которое в последние годы обрело в стране широкий охват. Таким образом, в приложении будут размещена информация о добровольных акциях и мероприятиях согласно интересам молодежи, будет предложены возможности социализироваться с единомышленниками, присоединиться к общественно полезным работам, повысить свои знания и навыки.

Функция интерактивной карты делает более доступной находящиеся в Баку и регионах Центры Гейдара Алиева, дома молодежи, центры карьерного развития, молодежные организации, библиотеки, театры, центры кино, национальные парки, олимпийские комплексы.

Одним из преимуществ приложения является бесплатная функция генерирования CV. С ее помощью пользователь сможет использовать составленную в правильном порядке анкету, а также отправить ее по вакансиям, указанным в соответствующем отделе приложения. Приложение будет работать на трех языках – азербайджанском, русском и английском.

Исполнительный директор Фонда молодежи Азербайджана Фарид Джафаров, выступив на презентации сказал, что создание приложения “GəncApp” является очередным образцом особой заботы Президента Ильхама Алиева молодежи страны. По его словам, всесторонняя поддержка развития молодежи Азербайджана, составляет основу государственной молодежной политики.

"Наглядным примером этой политики является то, что созданы широкие возможности для качественного образования и устойчивой занятости молодежи, их индивидуального развития и эффективной организации досуга, повышения международного представительства, охраны здоровья и воспитания, как приверженного к национально-духовным ценностям гражданина. Целью приложения “GəncApp” является информирование молодежи о мероприятиях, проектах и инициативах, осуществляемых в сфере молодежной политики, а также об имеющихся механизмах государственной поддержки и услуг в едином централизованном электронном формате», - сказал Джафаров.

Заместитель министра спорта и молодежи Интигам Бабаев сообщил, что использование новых технологий сегодня превратилось в необходимый фактор. По его словам, используя это мобильное приложение молодежь сможет получить информацию о молодежной политике, а также использовать возможности, созданные услугами и проектами.

Руководитель Агентства инноваций при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Турал Керимли отметил, что процесс цифровизации в мире идет быстрыми темпами. Сегодня в Азербайджане каждый человек может воспользоваться цифровыми услугами.

Начальник Государственной службы занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Фуад Мусаев сказал, что уровень безработицы молодежи в Азербайджане составляет 9,2 процента. Этот показатель является очень хорошим по сравнению с другими странами.

"Нас радует, что вопрос занятости является составной частью мобильного приложения. Благодаря приложению, молодежь будет в курсе проделанных нами работ», - отметил Мусаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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