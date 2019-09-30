Одной из основных целей является направление госпрограмм на развитие молодежи в регионах — замминистра (версия 2)

(добавлены подробности. Первая версия опубликована в 16:48)

БАКУ/Trend/ - В рамках программ, которые могут положительно повлиять на занятость молодежи, мы организуем курсы для привлечения их к различным специальностям. Согласно требованиям, на базе Домов молодежи организуются курсы повышения квалификации, направленные на улучшение знаний языков и компьютерных навыков.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель министра молодежи и спорта Интигам Бабаев, выступая на заседании Координационного совета Государственной программы "Азербайджанская молодежь в 2017-2021 годах".

Замминистра сообщил, что эта программа является третьей по счету государственной программой, связанной с молодежью, и отметил, что она отличается от предыдущих своими направлениями. Текущая программа состоит из 104 пунктов и 11 глав. Здесь шире отражены новые направления: молодежь и современные технологии, гендерные вопросы молодежи, их информирование в сфере экологии и другие вопросы.

«Но красной нитью, естественно, в государственной программе проходит тема воспитания азербайджанской молодежи в духе патриотизма. Такие вопросы, как повышение общественной активности молодежи, создание максимальных возможностей для их участия в осуществляемых в стране реформах, различных проектах, создание условий для выявления талантливых молодых людей, система международных отношений также отражаются в социальных проектах. Текущая государственная программа осуществляется успешно. Радует тот факт, что практически все регионы Азербайджана охвачены мероприятиями, которые будут проведены в рамках программы. Одной из основных целей также является направление соответствующих госпрограмм на развитие молодежи в регионах», - сказал Бабаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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