Министерство молодежи и спорта опубликовало результаты опроса молодежи (версия 2)

(добавлены подробности. Первая версия опубликована в 17:12)

БАКУ/Trend/ - Министерство молодежи и спорта Азербайджана опубликовало результаты опроса, проведенного среди молодежи.

Как сообщает в понедельник Trend, заведующая отделом работы с молодежью министерства Индира Гаджиева сказала на заседании Координационного совета Государственной программы "Азербайджанская молодежь в 2017-2021 годах", что в 2018 году среди порядка двух тысяч молодых людей был проведен выборочный опрос в 11 направлениях.

Согласно результатам, у 22,2 процента материальное состояние очень хорошее или хорошее, а у 57,6 процента - среднее.

Гаджиева добавила, что 42 процента респондентов оценили свой уровень жизни, как очень хороший и хороший, а 48,3 процента - как средний.

На вопрос относительно настроения 58 процентов опрошенных дали ответы "очень хорошее" и "хорошее", а 41 процент – "среднее" или "плохое".

Гаджиева отметила, что 25,3 процента респондентов оценили состояние здоровья, как среднее или плохое, а это настораживающая цифра.

Около 19 процентов участников опроса сказали, что у них почти нет свободного времени, 46,9 процента - что проводят свободное время с близкими, 52 процента – в социальных сетях, 38,2 процента – за просмотром телевизора.

"Около 25 процентов молодежи используют интернет в связи с работой, 49,6 процента – с целью поиска различной информации, 46 процентов - в соцсетях, 29,6 процента – для просмотра фильмов. Около 39 процентов молодежи считают, что для решения проблем нужно обращаться в суд, 46,4 процента – в государственные ведомства, а 22,3 процента считают, что лучше делиться публикациями об этом в социальных сетях», - сказала Индира Гаджиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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