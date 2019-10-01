В рамках Фестиваля Насими в Баку представлен спектакль "Беспокойная душа" театра Хиджу из Китая (ФОТО) (версия 2)

1 октября 2019 01:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 30 сентября в рамках второго Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета был представлен спектакль под названием "Беспокойная душа" (с субтитрами на азербайджанском языке) театра Хиджу провинции Аньхой (Китай).

Сценическое произведение, подготовленное на основе мотивов пьесы "Макбет" Уильяма Шекспира, вызвал большой интерес.

Помощником продюсера спектакля - Цзи Гопин, главный продюсер - Чжан Джухуай, автор сценария - Сунь Цян, музыка - Су Чжиюань и Чжао Иньхуйя.

Театр Хиджу является одним из самых древних театральных форм Китая. Опера Хиджу имеет 400-летнюю историю. Этот театр, продолживший традиции прошлых лет и открывший дорогу для будущего, сыграл важную роль в развитии китайских опер.

Сцена оперы Хиджу богата и разнообразна. Костюмы просты и подобраны со вкусом. Театр за время истории своего существования переживал как взлеты, так и падения. Но национальные особенности его богатого наследия позволяют сохранять художественную образность.

Адаптация западных пьес по новой возродила традиционную оперу. Делается призыв к принятию мер в более широком спектре для обеспечения существования оперы Хиджу. Это эффективный способ возрождения китайской оперы и ее популяризации среди более широкой аудитории.

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  • В рамках Фестиваля Насими в Баку представлен спектакль "Беспокойная душа" театра Хиджу из Китая (ФОТО) (версия 2)
  • В рамках Фестиваля Насими в Баку представлен спектакль "Беспокойная душа" театра Хиджу из Китая (ФОТО) (версия 2)
  • В рамках Фестиваля Насими в Баку представлен спектакль "Беспокойная душа" театра Хиджу из Китая (ФОТО) (версия 2)
  • В рамках Фестиваля Насими в Баку представлен спектакль "Беспокойная душа" театра Хиджу из Китая (ФОТО) (версия 2)
  • В рамках Фестиваля Насими в Баку представлен спектакль "Беспокойная душа" театра Хиджу из Китая (ФОТО) (версия 2)
  • В рамках Фестиваля Насими в Баку представлен спектакль "Беспокойная душа" театра Хиджу из Китая (ФОТО) (версия 2)
  • В рамках Фестиваля Насими в Баку представлен спектакль "Беспокойная душа" театра Хиджу из Китая (ФОТО) (версия 2)
  • В рамках Фестиваля Насими в Баку представлен спектакль "Беспокойная душа" театра Хиджу из Китая (ФОТО) (версия 2)
  • В рамках Фестиваля Насими в Баку представлен спектакль "Беспокойная душа" театра Хиджу из Китая (ФОТО) (версия 2)
  • В рамках Фестиваля Насими в Баку представлен спектакль "Беспокойная душа" театра Хиджу из Китая (ФОТО) (версия 2)
  • В рамках Фестиваля Насими в Баку представлен спектакль "Беспокойная душа" театра Хиджу из Китая (ФОТО) (версия 2)
  • В рамках Фестиваля Насими в Баку представлен спектакль "Беспокойная душа" театра Хиджу из Китая (ФОТО) (версия 2)
  • В рамках Фестиваля Насими в Баку представлен спектакль "Беспокойная душа" театра Хиджу из Китая (ФОТО) (версия 2)
  • В рамках Фестиваля Насими в Баку представлен спектакль "Беспокойная душа" театра Хиджу из Китая (ФОТО) (версия 2)
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В рамках Фестиваля Насими в Баку представлен спектакль "Беспокойная душа" театра Хиджу из Китая (ФОТО)
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