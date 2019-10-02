Применение в Азербайджане системы ОМС повысит доступность медицинских услуг для населения

БАКУ /Trend/ - Применение со следующего года в Азербайджане системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в рамках реформ, проводимых под руководством Президента Ильхама Алиева в сфере здравоохранения страны, повысит доступность медицинских услуг для населения и уменьшит финансовую нагрузку по расходам на здравоохранение.

Об этом сказал Trend руководитель департамента медицинских исков Госагентства по обязательному медицинскому страхованию Вугар Гурбанов.

По словам главы департамента, работа, проведенная в период реализации пилотного проекта по применению данной системы, достигнутый положительный опыт и результаты были высоко оценены главой государства.

Гурбанов сказал, что в период реализации пилотного проекта заложен новый механизм финансирования, увеличилась зарплата медицинских работников и применен широко распространенный в мировой практике метод оплаты по числу пациентов. При новом подходе, применяемом во время оценки деятельности медицинских работников, фонд заработной платы в пилотных участках по сравнению с 2016 годом вырос в 1,8 раза.

Среднемесячная заработная плата врачей в 2018 году составила одну девятую часть среднемесячной зарплаты по стране.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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