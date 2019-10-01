В Агентство пищевой безопасности Азербайджана поступили 47 обращений об отравлении

1 октября 2019 11:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В августе этого года в Агентство пищевой безопасности поступили 1573 обращения граждан, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

Из них 215 были связаны с сертификацией и регистрацией, 289 - импортно-экспортными операциями, 216 – со случаями нарушения потребительских прав.

Из 47 обращений в связи с пищевым отравлением подтвердились только 20. Во всех случаях обращения были рассмотрены в соответствии с требованиями законодательства.

76 обращений, поступивших в Агентство за указанный период, были связаны с трудоустройством, 730 были обращениями иного характера.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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