В Азербайджане начались занятия в дошкольных группах госшкол

БАКУ /Trend/ - Сегодня начались занятия в подготовительных группах государственных общеобразовательных школ Азербайджана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования.

Число подготовительных групп, созданных в этих школах в 2019-2020 учебном году, составляет более 5900, а число зарегистрированных в них – более 100 тысяч.

Регистрация в группах продолжается.

Прием документов в подготовительные группы общеобразовательных школ по республике проводится посредством электронной системы https://mektebeqebul.edu.az/az/

Учебный год в подготовительных группах государственных общеобразовательных школ делится на два полугодия.

Занятия в группах проводятся 4 дня в неделю.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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