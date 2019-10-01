В Азербайджане начались занятия в дошкольных группах госшкол

1 октября 2019 11:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня начались занятия в подготовительных группах государственных общеобразовательных школ Азербайджана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования.

Число подготовительных групп, созданных в этих школах в 2019-2020 учебном году, составляет более 5900, а число зарегистрированных в них – более 100 тысяч.

Регистрация в группах продолжается.

Прием документов в подготовительные группы общеобразовательных школ по республике проводится посредством электронной системы https://mektebeqebul.edu.az/az/

Учебный год в подготовительных группах государственных общеобразовательных школ делится на два полугодия.

Занятия в группах проводятся 4 дня в неделю.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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