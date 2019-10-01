Ценная книга в области травматологии (ФОТО)

Травматология и ортопедия является одной из актуальных областей медицины и занимается диагностикой и лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата. К заболеваниям опорно-двигательного аппарата относятся переломы конечностей, артрозы суставов, болезни позвоночника, повреждения сухожилий и нервов, различные ортопедические патологии.

Травматология и ортопедия в результате технологических и научных разработок одна из наиболее быстро растущих, изменяющихся и расширяющихся областей медицины. В настоящее время лечебные учреждения Азербайджана оснащены современным медицинским оборудованием для диагностики и лечения болезней опорно-двигательного аппарата. В лечебных учреждениях также немало врачей с международным опытом оказывающих медицинские услуги больным. Одним из таких профессионалов является доктор медицинских наук Гахраманов Айдын, защитивший докторскую диссертацию в университете Хаджеттепе в Турции. В данный момент работает старшим научным сотрудником в Научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии. Является главой Азербайджанского отделения международной организации АО Травма, сопредседателем общества Артропластики. Является автором более 100 научных работ.

Недавно вышла в свет новая книга «Внутрисуставные переломы, малоинвазивная хирургия и артроскопия», соавтором которой является Айдын Гахраманов. По этому поводу мы представляем вашему вниманию интервью с доктором Айдын Гахрамановым.

-Недавно была опубликована книга в которой вы являетесь соавтором. Скажите пожалуйста где была опубликована книга и о чем она?

- Как известно лечение внутрисуставных переломов костей являются одной из самых сложных и серьезных проблем травматологии. Трудность в лечении этих типов переломов заключается как в точной коррекции сломанных и смещенных суставных поверхностей, так и в восстановлении послеоперационных движений в суставе. Для восстановления движения после внутрисуставного перелома требуется как можно раннее движение. Название нашей книги «Внутрисуставные переломы, малоинвазивная хирургия и артроскопия» (“Intraarticular fractures, Minimally invasive Surgery, Arthroscopy”). То есть как видно из названия эта книга посвящена малоинвазивным хирургическим вмешательствам с использованием небольших разрезов. Главным редактором книги является Профессор Махмут Недим Дорал долгие годы заведовавший кафедрой травматологии и ортопедии университета Хаджеттепе являющейся одним из самых лучших университетов Турции. Книга выпущена самым авторитетным издательством в области медицины издательством Шпрингер (Германия).



- Кто принимал участие в написании книги? Каково ваше участие в издании книги?

- Книга состоит из разделов посвященных лечению различных внутрисуставных переломов. К написанию книги была привлечена международная команда ученых травматологов-ортопедов. Эксперты из США, Англии, Франции, Италии, Японии, Турции, Швейцарии и Германии приложили немало усилий для написания различных разделов книги, описания методов и обмена опытом. В современном мире существует традиция написания медицинских книг. Для более глубокого и детального анализа каждой узкой области обращаются к специалистом долгие годы работающих и обладающих опытом именно в этой области. Раздел посвященный лечению одного из самых сложных переломов области голеностопного сустава, называемый переломами Пилон был написан под моим руководством. Общепринятым методом лечения переломов Пилон учитывая сложность перелома является 2-х этапный метод. Протоколы международной группы травматологов АО предусматривает 2-х этапный метод лечения этих переломов. В нашем разделе я представил результаты лечения, методику и поделился нашим опытом 1-о этапного лечения переломов Пилон у соответствующих больных.

- Какова практическая ценность для врачей и как можно пробрести книгу?

- Книга предназначена для практикующих врачей и выполняющих операции. Книга содержит описание и практическое применение современных, малоинвазивных, позволяющих раннее движения в суставах хирургических методов, используемых для лечения различных внутри суставных переломов. Уверен, что это книга будет полезна также и азербайджанским травматологам. Книгу можно приобрести через интернет.

Пользуясь случаем хотел бы выразить благодарность главному редактору книги, президенту Международной ассоциации травматологов и ортопедов стран Азии и Пацифик (АПОА), бывшему президенту общества травматологов и ортопедов Турции (ТОТБИД) Профессору Махмут Доралу за оказанное доверие.

- Знаю, что вы являетесь главой Азербайджанского отделения международной организации АО Травма и недавно – в мае впервые в Азербайджане были проведены международные практические базис курсы АО на которых вы являлись председателем.

- Международное общество травматологов АО было создано 61 год назад в Европе. На сегодняшний день АО крупнейшая организация в области травматологии, охватывающая все страны мира. Основная цель АО внедрение новых имплантатов и новых хирургических методов, используемых в травматологии, улучшение теоретических и практических навыков травматологов. С целью улучшения знаний и подготовки травматологов, внедрению современных методов лечения и таким образом улучшению качество лечения пациентов АО организует курсы и семинары по всему миру. Мы вступили в европейское подразделение АО два года назад, в 2017 году. Несмотря на короткий период времени у нас уже было проведено два международных семинара и один базовый курс по травматологии в Азербайджане. Наш первый семинар состоялся в 2017 году и был посвящен переломам вокруг коленного сустава. Наш второй семинар посвященный переломам вокруг голеностопного сустава состоялся в 2018 году. На 2-х семинарах участвовало 60 наших травматологов. Базис курсы по травме мы провели в мае 2019. 26 травматологов участвовали на курсе продолжавшимся 3 дня. На курсе участником вначале в форме докладов были представлены теоретические основы переломов и оперативных вмешательств а затем на привезенных из Швейцарии муляжах травматологи выполнили операции.

Семинары и курсы вели учителя из Англии, Турции, США, Швеции. По окончании семинаров и курсов участники получили международные сертификаты. Отрадно, что в семинарах и курсах в качестве педагогов приняли участие 3 специалиста из Азербайджана.

- Как в дальнейшем будут продолжаться наши отношения с АО Травма ?

- Основная цель организации АО это помощь в повышении уровня знаний и навыков травматологов. И для этой цели это очень важно проведения международных курсов и семинаров для наших врачей. Азербайджанские травматологи достойны высоко уровня образования, а наши больные качественного лечения. 7 сентября нынешнего года на состоявшемся в городе Киев очередном заседании руководящего отдела АОМИД (Европейское отделение) была рассмотрена наша заявка о вступлении в эту организацию. Азербайджан был принят полноправным членом этой организации. Это очень важное событие для отечественной травматологии. То есть мы получили право голоса на выборах в различные структуры АО, а представители Азербайджана право быть избранными и представленными в международной структуре. То есть мы уже представлены в органах АО. Кроме того, у нас качестве членов AO MID появилась возможность проводить нашей стране семинары, курсы а также мастер курсы АО, в которых мы нуждаемся. На том же заседании была запланирован и утверждены разделы семинара на тему «Переломы тазобедренного сустава и бедренной кости» в Азербайджане на 2020 год . Учитывая актуальность в раздел переломы тазобедренного сустава были внесены лекции на тему замены суставов и связанные с ними проблемы.

-Насколько в нашей республике актуален вопрос связанный с проблемами в суставах и их заменой? Что является причиной болей суставах в целом?

- Проблемы связанные с болями суставах становятся все более актуальными в мире и в нашей стране. Количество больных с болями в суставах все более увеличивается. Причины болей в суставах различны. Важно помнить, что артроз чаще болезнь пожилого возраста. В основе артроза лежит повреждение хрящевого слоя сустава. Избыточный вес, неправильное питание и иногда чрезмерная физическая нагрузка вызывают ранний артроз у молодых пациентов. В некоторых случаях биомеханические изменения вследствие врожденной или приобретенной деформации нижних конечностей могут привести к артрозу. Ревматоидный артрит также может привести к вторичному артрозу. Артроз наиболее часто поражает суставы нижних конечностей - тазобедренный и коленный.

-Каковы современные методы лечение артроза тазобедренного и коленного суставов ?

- Выбор метода лечения зависит от степени артроза, то есть от стадии заболевания. На ранних этапах болезни проводиться консервативное лечение. К консервативному лечению относятся медикаментозное лечение, физиотерапия, лечебная физкультура, использование брейса а также снижение веса пациентов. Однако, если болезнь прогрессирует и консервативное лечение не эффективно принимается решение об оперативном вмешательстве. При тяжёлых случаях артроза выполняется операция по замене сустава.

- Какие показания к операции? Из чего она состоит и есть ли особенности операции?

- Основным показанием к операции по замене сустава в первую очередь является боль, которая не купируется консервативным лечением. Другими показаниями являются ограничения движений и деформации в суставах. Обычно нашими пациентами являются больные пожилого возраста. Но в последние годы отмечается увеличение количества больных молодого возраста с артрозами суставов. Обычно молодых больных мы стараемся оперировать как можно поздно используя до конца возможности консервативного лечения. Причина – высокая вероятность повторных операций ревизий у больных молодого возраста. Тем не менее, если в прежние годы при замене например коленного сустава основываясь на мировую литературу давали гарантию протезу примерно на 10 лет, то в настоящее время опять таки по данным литературы протезы современного дизайна имеют срок службы около 20 лет. Операция состоит в замене после их удаления поврежденных суставных поверхностей искусственными поверхностями. Так же время операции важно исправить если имеется какая либо деформация сустава. В особенности это относится к вальгусным и варусным деформациям коленного сустава. Другими словами, ось нижней конечности пациента должна быть скорректирована вместе с заменой сустава. Это является обязательным условием долговечности протеза.

- Вы упомянули, что пытаетесь оперировать молодых пациентов как можно позже? Но если операция неизбежна, есть ли какие-то особенности операции в этой группе больных?

-У больных молодого возраста по показаниям мы до конца стараемся использовать возможности консервативного лечения и операции направленные на сохранение биологического сустава. Но если принято решение о протезировании у больных молодого возраста то используются протезы с керамическими элементами. Керамика считается самым долговечным и крепким материалом. Её можно использовать в 2 вариациях. Керамическая головка с керамическим лайнером или керамическая головка с полиэтиленовым лайнером. В обоих случаях срок службы протеза увеличивается.

- В конце концов, какой совет вы бы хотели дать?

-Лечение пациентов с артрозами суставов следует начинать как можно раньше. Но еще более важно это профилактика раннего артроза, которая тесно связана со здоровым образом жизни. В основе этого лежит правильное питание, удерживание веса тела на нормальном уровне, регулярные занятие физкультурой.

- Спасибо за интересное интервью.

- Благодарю Вас.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.