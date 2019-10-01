В Центре Гейдара Алиева выступят Эмир Кустурица и его группа (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева 29 ноября состоится концерт легендарного Эмира Кустурицы и его группы "The No Smoking Orchestra", сообщает во вторник Trend.

Зрителям будут представлены полные позитивных эмоций мелодии Балкан.

На протяжении всей своей карьеры Эмир Кустурица завоевал популярность и славу в различных сферах. Сначала его узнали как кинорежиссера и сценариста, потом он самоутвердился как талантливый музыкант. Многогранный талант и деятельность сделали Эмира Кустурицу символом балканской культуры.

Он родился в Сараево. С ранних лет проявлял интерес к искусству. Часто сбегая с уроков, он проводил время в кинозалах, пересматривая любимые фильмы. Именно в одном из кинотеатров Сараево он наконец понял, что хочет связать свою жизнь с захватывающим миром кино.

Кустурица известен широкой общественности по фильмам «Аризонская мечта», «Андерграунд» («Подполье»), «Черная кошка, белый кот», удостоенным различных премий, в том числе по фильмам, завоевавшим две «Золотые пальмовые ветви» Каннского фестиваля.

В 1999 году Эмир Кустурица создал группу "The No Smoking Orchestra" и является постоянным ее участником.

Кустурица выступает в составе группы как гитарист. Музыка, с которой выступает группа "The No Smoking Orchestra", представляет собой синтез рок-н-ролла, балканского панк-рока, цыганских мотивов, турецких маршей и азиатских мелодий. Коллектив всегда умеет удивить зрителя, представляя великолепное шоу, в котором зритель сам становится его участником.

Стоимость билетов на концерт, который пройдет в Центре Гейдара Алиева, составляет 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120 и 150 манатов. Их можно приобрести в кассе Центра, на сайте iTicket.az и в пунктах продаж.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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