Событиям в Гяндже была дана оценка как правоохранительными органами, так и обществом – генпрокурор (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Событиям, произошедшим в Гяндже, была дана оценка как правоохранительными органами, так и обществом.

Об этом журналистам сказал Генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов, сообщает во вторник Trend.

По словам Гаралова, поддерживавшие теракт в отношении экс-главы Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева, желавшие устроить массовые беспорядки в Гяндже являются религиозно-радикальными силами: «Генпрокуратура провела следствие в отношении каждого, и собрано достаточно доказательств. Поскольку судебный процесс завершен, могу сказать, что преступления этих людей полностью доказаны. Суд, бесспорно, принимает решения, учитывая личность каждого обвиняемого лица, его семейное положение, прежнюю деятельность. Принятые гуманные решения не означают их невиновность».

Напомним, что ранее Генпрокуратура Азербайджана сообщала, что благодаря безотлагательным следственным действиям и оперативно-розыскным мерам, осуществленным следственно-оперативной группой из сотрудников Генеральной прокуратуры, МВД и Службы государственной безопасности по событиям в Гяндже, в качестве обвиняемых был привлечен 61 человек, в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста, органами спецслужб были ликвидированы четыре человека, оказавших вооруженное сопротивление, 13 человек были объявлены в розыск. У лиц, обезвреженных во время оперативных мер в Гяндже, а также по адресам, где проживали арестованные лица, были найдены и как вещественные доказательства изъяты автоматы, пистолеты, боеприпасы к ним, гранаты, холодное оружие.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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