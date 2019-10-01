Генпрокуратура Азербайджана направила в суды уголовные дела в отношении 397 должностных лиц за коррупцию (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:13)
БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев этого года органы прокуратуры представили в суды 250 уголовных дел в отношении 397 должностных лиц за коррупционные преступления.
Об этом журналистам сказал Генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов, сообщает во вторник Trend.
По его словам, нанесенный государству ущерб в размере 18 млн манатов возмещен.
Гаралов добавил, что в настоящее время в Главном управлении по борьбе с коррупцией проводится следствие по 127 уголовным делам.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.