Завтра в Баку будет до 25 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами возможен кратковременный дождь, прогнозируется умеренный северный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 15-19, днем - 22-26, в Баку ночью - 15-17, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 764 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-75, днем - 55-60 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, утром местами туман, ветер восточный.

Ночью - 14-18, днем - 24-29, в горах ночью - 5-10, днем - 13-18 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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