В Шахдагском национальном парке проложат новые туристские тропы (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Шахдагском национальном парке проложено около 50 туристских троп, и в этом году появятся еще две.

Об этом в ходе «круглого стола» на тему «Экотуристическая деятельность в национальных парках Азербайджана» сказала Мелек Шукюрова - директор азербайджанского представительства Регионального экологического центра, сотрудничающего с министерством экологии и природных ресурсов в рамках проекта по созданию экокоридоров, сообщает во вторник Trend.

По ее словам, сейчас эта работа проводится на местностях Гонагкенд и Исмаиллы Шагдагского национального парка.

Шукюрова добавила, что из Гонагкенда через территорию национального парка можно будет выйти к летним пастбищам.

«Работа в сфере создания экокоридоров проводится совместно с минэкологии уже около двух лет. До мая-июля этого года мы привлекли этой программе и местные общины, для них организованы тренинги. Совместно с общинами была подготовлена экотуристическая программа для Шахдагского национального парка. Эта программа включает компонент развития экотроп. Основной функцией нашего проекта является создание инфраструктуры. В настоящее время на местах работают специалисты. От успеха работы в Шахдагском национальном парке зависит ее осуществление и в других национальных парках», - сказала Шукюрова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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