В Ясамальском районе Баку создается новая дорожная инфраструктура (ФОТО)

2 октября 2019 10:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На участке ул. Шафаята Мехтиева протяженностью 800 м в Ясамальском районе Баку – от ул. Абдуррагимбека Ахвердиева до ул. Ландау с целью обеспечения выезда в направлении парка Гусейна Джавида продолжаются работы по реконструкции, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Очень узкая проезжая часть этого участка улицы создавала проблемы в движении автотранспорта, поэтому транспортные средства, направляющиеся с Тбилисского проспекта и со стороны парка Гусейна Джавида, вынуждены были выезжать на просп. Гусейна Джавида. Это создавало пробки и заторы на проспекте, перед станцией метро «Эльмляр Академиясы», в особенности в часы пик. Теперь проезжая часть улицы, ширина которой составляла 6-8 м, расширена до 18 м. Здесь закладываются новые пешеходные тротуары шириной 2-4 м и укладывается трехслойное асфальтовое покрытие. В необходимых местах будут установлены дорожные знаки и информационные щиты, нанесена дорожная разметка и пешеходные «зебры». Таким образом, на территории будет создана современная дорожная инфраструктура.

После завершения работ по реконструкции транспортные средства, движущиеся с Тбилисского просп. и со стороны парка Гусейна Джавида, не въезжая на просп. Г. Джавида, смогут воспользоваться участком улицы Шафаята Мехтиева - от ул. Абдурраргимбека Ахвердиева до ул. Ландау, и продолжать движение. Это уменьшит пробки и заторы перед станцией метро «Эльмляр Академиясы» на просп. Г. Джавида.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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  • В Ясамальском районе Баку создается новая дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В Ясамальском районе Баку создается новая дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В Ясамальском районе Баку создается новая дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В Ясамальском районе Баку создается новая дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В Ясамальском районе Баку создается новая дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В Ясамальском районе Баку создается новая дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В Ясамальском районе Баку создается новая дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В Ясамальском районе Баку создается новая дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В Ясамальском районе Баку создается новая дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В Ясамальском районе Баку создается новая дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В Ясамальском районе Баку создается новая дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В Ясамальском районе Баку создается новая дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В Ясамальском районе Баку создается новая дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В Ясамальском районе Баку создается новая дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В Ясамальском районе Баку создается новая дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В Ясамальском районе Баку создается новая дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В Ясамальском районе Баку создается новая дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В Ясамальском районе Баку создается новая дорожная инфраструктура (ФОТО)
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